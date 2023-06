The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.06.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.06.2023

.

ISIN Name

FR001400D5I2 VERGNET S.A. EO 0,0001

LU2334363566 OBOTECH ACQUISITION EO1

US3665052045 GARRETT MOTION INC. PFD.A

US42805E3062 HESKA RESTR. NEW DL-,001

Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken