Solaredge hat das Energiebetriebssystem Solaredge ONE entwickelt, um die Nutzung von überschüssigem Solarstrom zu maximieren. Neu ist auch die Solaredge Home Steuerzentrale, mit der man Wärmepumpen von Vaillant in das System integrieren kann. Der Photovoltaik-Hersteller Solaredge Technologies kooperiert mit dem Heiztechnikhersteller Vaillant. Ziel ist es Vaillant-Wärmepumpen in das Solaredge Home zu integrieren. Darüber hinaus hat Solaredge das EEBUS-Protokoll als Ergänzung zu den bereits vom Betriebssystem ...

