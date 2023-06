London (www.fondscheck.de) - Gleich zwei Meilensteine für den noch jungen thematischen ETF-Emittenten Rize ETF: Der im Juli 2021 aufgelegte Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD) (ISIN IE00BLRPRR04/ WKN A3CN9S), der erste ETF mit einer umweltorientierten Investmentstrategie in Europa, erreichte ein Volumen von 50 Millionen US-Dollar, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...