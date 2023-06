Die Stahlsparte von ThyssenKrupp kämpft weiterhin mit hohen Kosten und einem eher durchmischen Bild auf der Nachfrageseite. Es stehen unverändert viele Fragezeichen über dem Konzern, was sich auch beim Aktienkurs deutlich bemerkbar gemacht hat. Zumindest in Sachen Wasserstoff scheinen die Aktionäre derzeit aber Hoffnung zu schöpfen.Gleich zwei Meldungen aus diesem Sektor sorgten im gestrigen Handel für Aufsehen. Zum einen berichten Insider davon, dass ThyssenKrupp (DE0007500001) wohl sehr wahrscheinlich Förderungen in Milliardenhöhe vom Bund ...

