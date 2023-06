Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. AMD, C3.ai, NVIDIA, Palantir, Oracle, SoFi und Adobe)

Anzeige / Werbung

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.

Advanced Micro Devices C3.ai Tesla NVIDIA Visa SoFi Carnival Adobe Palantir UnitedHealth

AMD steigt heute um 1,1%, nachdem das Unternehmen gestern seine neuen KI-Chips vorgestellt hat. Die neuen Chips der MI300-Serie sollen Rechenzentren die nötige Leistung für generative KI-Projekte liefern und die marktführenden Chips des Konkurrenten und aktuellen KI-Lieblings NVIDIA angreifen. Die Tatsache, dass sowohl Führungskräfte von Amazon Web Services als auch von Meta während der gestrigen Veranstaltung auf der Bühne erschienen sind, hat Hoffnungen geweckt, dass es einige namhafte Kunden gibt, die den Einsatz der Chips in Erwägung ziehen, auch wenn es keine Bestätigung dafür gibt, dass sie es tun werden. KeyBanc sagte, man habe gehofft, dass Microsoft als Kunde genannt werden würde, aber das sei vielleicht eine zu hohe Erwartung, wenn man bedenkt, dass die Chips noch nicht einmal von Unternehmen getestet wurden. AMD sagte, dass Kunden die Chips ab dem dritten Quartal testen werden. Die Wall Street nahm die Aktualisierung positiv auf. JPMorgan erklärte, AMD verfüge über ein Produktportfolio, das darauf ausgelegt sei, alle Segmente des Rechenzentrumsmarktes anzugreifen, einschließlich der künstlichen Intelligenz". Eine Reihe von Brokern hat heute Morgen ihr Kursziel für AMD angehoben, darunter Jefferies von 100 $ auf 145 $, Wells Fargo von 120 $ auf 150 $, Barclays von 90 $ auf 145 $ und Susquehanna von 120 $ auf 145 $.

Die Reaktion von AMD belastet die NVIDIA-Aktie nicht, die heute Morgen mit einem leichten Kursanstieg ein neues Allzeithoch erreicht und damit als erster Chiphersteller überhaupt eine Bewertung von über 1 Billion Dollar erreicht hat. Damit ist NVIDIA der erste Chiphersteller, der eine Bewertung von über 1 Billion Dollar erreicht hat. Nur fünf weitere Unternehmen haben diese Bewertung erreicht: Amazon, Alphabet, Saudi Aramco, Microsoft und das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt, Apple. NVIDIA war in diesem Jahr der beste Wertentwickler im S&P 500, angetrieben von neuen KI-Katalysatoren, die nach Angaben des Unternehmens zu einem Umsatzanstieg von mehreren Milliarden Dollar führen werden. Die Aktie ist seit Anfang 2023 um das 2,8-fache gestiegen und hat ihre Bewertung um mehr als 630 Milliarden Dollar erhöht. Bemerkenswert ist, dass NVIDIA in diesem Jahr inmitten des stratosphärischen Anstiegs des Aktienkurses keine Aktien zurückgekauft hat, nachdem das Unternehmen im letzten Geschäftsjahr Aktien im Wert von über 10 Mrd. $ zurückgekauft hatte. Dies und die Verkäufe einiger Insider im Mai könnten darauf hindeuten, dass das Management von NVIDIA ebenfalls der Meinung ist, dass der Aktienkurs zu hoch gestiegen ist, was durch die Tatsache untermauert wird, dass das Unternehmen mit einem enormen Aufschlag von 60 % gegenüber seinen Konkurrenten gehandelt wird!

Die Oracle-Aktie setzt ihren Aufwärtstrend fort und steigt um weitere 4,7 %, nachdem sie gestern auf einem neuen Allzeithoch geschlossen hatte. Das Unternehmen meldete Anfang der Woche einen Rekordjahresumsatz und gab bekannt, dass sein Cloud-Geschäft dank der neuen Nachfrage durch KI weiter wächst. Oracle sagte, dass seine beiden Cloud-Geschäfte "größer werden und schneller wachsen", was das Unternehmen gut für das neue Geschäftsjahr positioniert. Goldman Sachs stufte die Aktie heute auf Neutral hoch und Bernstein erhöhte sein Kursziel von 120 auf 142 US-Dollar.

C3.ai ist heute um 1,5 % gefallen und bleibt volatil. Die Aktie sprang gestern um fast 15 % nach oben und schloss knapp unter dem 18-Monats-Hoch, das wir Ende Mai nach einem starken Anstieg des Handelsvolumens verzeichneten. Die Aktie hat in diesem Jahr von dem Hype um KI profitiert, der ihren Wert seit Anfang 2023 fast vervierfacht hat. Einige Analysten haben die Stärke des Aktienkurses in Frage gestellt, aber die Märkte haben dies vorerst abgetan, obwohl es viele gibt, die gegen das Unternehmen wetten, wenn man bedenkt, dass die Leerverkäufe laut Daten von Fintel über 35 % des Aktienkurses betragen.

Palantir, eine weitere Aktie im Fokus der Investoren, die in diesem Jahr in KI-Aktien investieren wollen, liegt heute kaum unverändert bei 16 $. Die Aktie legt eine Verschnaufpause ein, nachdem sie gestern an Boden gewonnen hatte, als BofA ihr Kursziel von 13 $ auf 18 $ anhob. Das ist das höchste Kursziel, das die Wall Street für Palantir festgelegt hat. Analystin Mariana Perez Mora sagte, Palantir befinde sich in einer "einzigartigen Position" im KI-Wettlauf und habe bereits "das architektonische Design entwickelt, das generative KI in einer willfährigen und privaten Welt unterstützt". Die Analystin wies auch Behauptungen zurück, dass sich KI-Aktien nach dem kometenhaften Anstieg in diesem Jahr in einer Blase befänden, und erklärte, dass sich die Technologie aus der Wachstumsperspektive noch in der Anfangsphase befinde, was es schwieriger mache, die Erwartungen deutlich zu enttäuschen.

Adobe ist um 0,4 % gestiegen, nachdem die Aktie gestern auf einem 14-Monats-Hoch geschlossen hatte, als sie Mühe hatte, ihre Gewinne zu halten, was auf eine vorsichtigere Stimmung im Vorfeld der Ergebnisse schließen lässt. Die jüngste Rallye wurde von der künstlichen Intelligenz angetrieben, nachdem das Unternehmen eine Reihe neuer Produkte für Kunden eingeführt hatte. Jegliche Anzeichen dafür, dass die künstliche Intelligenz ein wesentlicher Katalysator sein kann oder dass Adobe bereits erfolgreich neue Tools monetarisiert, wären willkommen - und möglicherweise notwendig, um eine Umkehr der Rallye zu vermeiden. Es wird erwartet, dass Adobe das vierte Quartal in Folge mit geringerem Umsatzwachstum melden wird, so dass neue Katalysatoren willkommen wären. Einige Broker sind jedoch der Meinung, dass Adobe die Erwartungen übertreffen und den Ausblick erneut anheben kann, und sehen eine schnelle Rückkehr zu einem zweistelligen Umsatzwachstum im laufenden Quartal. Das wird Druck auf die Prognose ausüben.

Tesla setzt seinen Aufwärtstrend fort. Damit könnte die Aktie an 14 aufeinanderfolgenden Handelstagen steigen und damit einen neuen Rekord aufzustellen. Während dieser Erfolgsserie konnte Tesla einen Wertzuwachs von über 240 Mrd. USD verzeichnen, was auf eine Reihe positiver Nachrichten zurückzuführen ist - zuletzt die Ankündigung, dass Ford und General Motors den Ladestecker des Unternehmens übernehmen und in den kommenden Jahren Millionen neuer Nutzer in die Supercharger-Netzwerke des Unternehmens aufnehmen werden. Die Aktie befindet sich jetzt auf einem Achtmonatshoch, obwohl sie die am stärksten überkaufte Aktie im S&P 500 ist, gemessen am Relative Strength Index, der derzeit bei über 88 liegt, und über 25 % über dem Kursziel der Wall Street.

SoFi setzt seinen Höhenflug fort und notiert mit einem Plus von 2,3 % auf einem neuen 14-Monatshoch. Zeitweise lag die Aktie heute oberhalb der runden Marke von 10 $. BTIG hat die Coverage des Kreditgebers mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von $14 aufgenommen. Die Stimmung hat sich seit Ende letzten Monats deutlich verbessert, als bestätigt wurde, dass Studenten nach einem Rückzahlungsmoratorium später in diesem Jahr wieder mit der Rückzahlung ihrer Kredite beginnen müssen.

