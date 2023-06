Plusvisionen richtet ein paar schnelle Fragen an Sebastian Nölting, den CEO der Securize IT Solutions. Die 100-Prozent-Tochter RNT Rausch, ein Pionier der deutschen Server- und Storage-Industrie profitiert vom Trend zu immer größeren Datenmengen und dem zunehmenden Bedarf an Datensicherheit. Zusätzliche Dynamik versprechen hybride Systeme, die nicht nur cybersicher, sondern auch KI-optimiert sind. Analysten sehen daher Kurszielpotenzial. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...