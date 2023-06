Es ist schon ein paar Tage her, dass die Aktie der Deutschen Telekom nach Gerüchten um einen Markteintritt von Amazon im US-amerikanischen Mobilfunksektor ungebremst in die Tiefe gefallen ist. Erholen konnte das Papier sich davon aber bis heute nicht. Noch immer liegen die Kurse unterhalb der 20-Euro-Linie, nachdem im April noch bei 23,12 Euro ein frisches 52-Wochen-Hoch erreicht werden konnte.Anzeige:Anschließend an die Gewinnmitnahmen scheint sich eine gewisse Skepsis der Anleger gegenüber der Deutschen Telekom (DE0005557508) breitzumachen. ...

