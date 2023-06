Die jährliche Accenture-Erhebung «State of Cybersecurity Resilience 2023» zeigt auf, wie man Cybersicherheit zum Eckpfeiler des eigenen Geschäftsmodells macht.Zürich?- Die jährliche Accenture-Erhebung «State of Cybersecurity Resilience 2023» zeigt auf, wie man Cybersicherheit zum Eckpfeiler des eigenen Geschäftsmodells macht. Unternehmen, die ihre Cybersicherheitsprogramme eng an den Unternehmenszielen ausrichten, erreichen ihr angestrebtes Umsatzwachstum und den entsprechenden Marktanteil um 18 Prozent eher als andere Unternehmen.

