Der Zumtobel Group-Geschäftsbericht wurde in diesem Jahr von der mexikanischen Architektin Frida Escobedo gestaltet. Seit 1991 werden Jahr für Jahr verschiedenste Persönlichkeiten aus den Bereichen Architektur, Grafikdesign und Kunst eingeladen, den Geschäftsbericht für die Zumtobel Group in Auseinandersetzung mit dem Thema Licht zu gestalten. Frida Escobedo erlangte nach der Gründung ihres gleichnamigen Architekturbüros 2006 in Mexico City und landesweiten Erfolgen weltweite Bekanntheit, als sie 2018 mit der Gestaltung des temporären Serpentine Pavilion in den Kensington Gardens in London beauftragt wurde und damit die bis dato jüngste Architektin für dieses prestigereiche Projekt war. Zuletzt wurde Escobedo als Architektin für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...