DJ Aktien Schweiz schließen gut behauptet - Nestle sehr fest

ZÜRICH (Dow Jones)--Gut behauptet hat der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag geschlossen. Die Teilnehmer hatten zwei Zinsentscheidungen zu verdauen: die der US-Notenbank am Vorabend und die der EZB am Donnerstagmittag. Die Fed beließ zwar ihren Leitzins wie erwartet unverändert, doch ließ sie die Tür offen für weitere Zinsanhebungen in diesem Jahr. Die EZB hat erwartungsgemäß den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben und zugleich die Inflationsprognosen erhöht. In der Summe lagen die Aussagen beider Notenbanken auf der falkenhaften Seite, doch bewegten sie nur leicht. Das könne auch daran gelegen haben, dass sich die chinesische Notenbank mit Zinssenkungen gegen den wirtschaftlichen Abschwung gestemmt habe, hieß es von Teilnehmern. Der Markt begebe sich nun auf die Suche nach neuen Impulsen.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 11.303 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 20,54 (zuvor: 29,18) Millionen Aktien. Teilnehmer agierten vorsichtig, was sich auch daran zeigte, dass Defensivwerte gefragt waren. So verteuerten sich Nestle um 1,3 Prozent, Novartis um 0,8 Prozent und Roche um 0,4 Prozent. Diese drei Schwergewichte sorgten dafür, dass der Index nicht ins Minus abglitt. Mit Swisscom (+0,7%) notierte ein weiterer defensiver Wert im Plus.

Zykliker blieben dahinter zurück. ABB legten um 0,2 Prozent zu, Geberit verloren 0,7 Prozent und Holcim gaben 0,8 Prozent ab. Bei den Luxusgüterwerten verloren Richemont und Swatch jeweils 0,8 Prozent. VAT verbilligten sich um 4,2 Prozent. Der Vakuumventilespezialist führt in seinen Schweizer Werken Kurzarbeit ein. Laut RBC bleibt die Marktlage schwach, insbesondere auf der Speicherseite.

Der Holding-Verwaltungsrat von SoftwareOne bestätigte, dass er ein unaufgefordertes und unverbindliches Angebot von Bain Capital für den Erwerb von 100 Prozent der Gesellschaft zu 18,50 Franken pro Aktie erhalten hat. Die Aktie haussierte um 18,7 Prozent auf 18,00 Franken. Logitech (+1,2%) erholten sich etwas von den zweistelligen Verlusten am Vortag. Die Aktie war mit dem überraschenden Rücktritt des CEO unter Druck geraten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2023 11:45 ET (15:45 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.