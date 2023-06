DJ PTA-News: ERWE Immobilien AG: ERWE Immobilien AG fordert Anleihegläubiger zur Stimmabgabe auf

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/15.06.2023/17:52) - * Abstimmung ohne Versammlung vom 29. Juni 2023 bis 2. Juli 2023

Frankfurt/M., den 15. Juni 2023. Die ERWE Immobilien AG (ISIN DE000A1X3WX6), Frankfurt/M., hat die Inhaber der Inhaberschuldverschreibung 2019/2023 über 40 Mio. Euro (ISIN: DE000A255D05 / WKN: A255D0) zur Stimmabgabe über die Restrukturierung der Inhaberschuldverschreibung im Rahmen einer sogenannten Abstimmung ohne Versammlung aufgefordert. Die Restrukturierung sieht u.a. den Umtausch der Anleihe in Erwerbsrecht in neue Aktien der Gesellschaft sowie eine Stundung von fälligen Zinszahlungen vor.

Die Abstimmung ohne Versammlung wird von dem Notar Dr. Dirk Otto, Frankfurt am Main als Abstimmungsleiter gemäß § 18 Absatz 2 SchVG geleitet.

Anleihegläubiger, die an der Abstimmung ohne Versammlung teilnehmen möchten, müssen ihre Stimme im Abstimmungszeitraum vom 29. Juni 2023, um 0:00 Uhr bis zum 2. Juli 2023, um 24:00 Uhr in Textform (§ 126 b BGB) gegenüber dem Abstimmungsleiter unter der unten aufgeführten Adresse per Post, Fax oder E-Mail an die folgende Adresse abgeben:

Notar Dr. Dirk Otto

- Abstimmungsleiter -

DENK Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB "Anleihe ERWE Immobilien AG: Abstimmung ohne Versammlung"

Postanschrift: Lindenstraße 15, 60325 Frankfurt am Main

Telefax: +49 (0)69 975828-28

E-Mail: abstimmung@denk-legal.de

Entsprechende Muster-Formulare zur Stimmabgabe sind auf der Webseite der Gesellschaft sind unter dem folgenden Link auf der Website der ERWE Immobilien AG eingestellt bzw. abrufbar.

https://www.erwe-ag.com/investor-relations/anleihe/glaeubigerversammlung/glaeubigerversammlung

Die ERWE Immobilien AG konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Bestands an Mischnutzungsimmobilien in den Bereichen Büro, Service, Einzelhandel, Hotel und Wohnen. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotentiale durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist im Scale Segment der Frankfurter Börse (ISIN: DE000A1X3WX6) notiert.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

german communications AG

Jörg Bretschneider

Milchstr. 6 B

20148 Hamburg

T. +49-40-4688330, F. +49-40-46883340

presse@german-communications.com

ERWE Immobilien AG

Hans-Christian Haas

Herriotstraße 1

60528 Frankfurt

T.+49-69-96 376 869-25, F. +49-69 96 376 869-30

h.haas@erwe-ag.com

(Ende)

Aussender: ERWE Immobilien AG Adresse: Herriotstraße 1, 60528 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Hans-Christian Haas Tel.: +49 69 96376869 25 E-Mail: h.haas@erwe-ag.com Website: www.erwe-ag.com

ISIN(s): DE000A1X3WX6 (Aktie) Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2023 11:52 ET (15:52 GMT)