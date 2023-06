Air Liquide: stabile Zuwächse bei Gewinnen und Dividenden erfreuen die Anleger!

Breakout Setup beim französischen Gasehersteller Air Liqide (AI). Börsentäglich frische Setups im Alphatrader-Chat von ratgebergeld.at!

Symbol: AI ISIN: FR0000120073

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate:

Chart vom 15.06.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 160.26 EUR

Meinung: Air Liquide liefert seit Jahren stabile Gewinnzuwächse und erhöht regelmäßig die Dividende. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 2.23 Prozent. Gerade hat das Unternehmen aus Paris mit dem norwegischen Energieversorger Statkraft einen Lieferanten für die Versorgung seines Oberhausener Elektrolyseurs "Trailblazer" mit grünem Wasserstoff gefunden. Dieser soll ab Ende 2023 in Betrieb gehen. Die Lieferungen sollen ab 2024 für drei Jahre mit Wasserstoff aus Onshore-Windkraft erfolgen.

Setup

Mögliches Setup: Für Trigger und Stopp Loss orientieren wir uns auf der Oberseite an der Widerstandslinie und auf der Unterseite an den letzten beiden Tageskerzen. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 2. Mai. Zahlen zum ersten Halbjahr 2023 werden am 27. Juli präsentiert. Bis dahin sollte für einen Long Trade ausreichend Zeit sein. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in AI.

Veröffentlichungsdatum: 15.06.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.