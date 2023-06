Das Center ist die erste Testeinrichtung von Wipro in den USA und bietet seinen Kunden fortschrittliche 5G-Testmöglichkeiten sowie missionskritische Unterstützung

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes Unternehmen für Technologiedienstleistungen und -beratung, hat die Eröffnung seines neuen 5G Def-i Innovation Centers ("das Center") in Austin, Texas, bekannt gegeben. Damit betont das Unternehmen sein Engagement, Kunden dabei zu helfen, die Vorteile der 5G-Technologie durch sicherere, nachhaltigere und regulierungskonforme Produkte und Dienstleistungen zu nutzen.

Das Center wird die 5G-Def-i-Plattform von Wipro nutzen und vollständig integrierte Angebote für die Produktqualifizierung, Regulierungskonformität, Vorzertifizierung und sowie Interoperabilitätstests mit Akkreditierung durch die Branche rund um die Uhr bereitstellen. Mit einer kontrollierten Umgebung auf dem Stand der Technik ist es möglich, reale Bedingungen zu simulieren, damit Kunden die Leistung von 5G-Netzwerken und -Geräten optimieren können.

"Unser neues 5G Def-i Innovation Center wird Ingenieure und Forscher von Weltrang zusammenbringen und die Zusammenarbeit mit Partnern und Stakeholdern erleichtern, um das volle Potenzial von 5G auszuschöpfen", so Lourdes Charles, Vice President, 5G Connectivity Services, Wipro Limited. "Das umfassende Innovation Center wird den Kunden eine ganze Reihe von Entwicklungs- und Testmöglichkeiten bieten, die ihnen dabei helfen, Risiken zu bewältigen, Entwicklungskosten zu senken und die Markteinführung zu beschleunigen."

Ingenieure und Forscher von Wipro werden das Center nutzen, um die Regulierungskonformität von 5G-Smartphones, Tablets, Modulen und IoT-Endpunkten mit strengen Standards für Netzwerkzugänglichkeit und Datenleistung zu zertifizieren. Darüber hinaus wird das Center eine wichtige Rolle bei der Qualifizierung der Leistung der 5G-Mobilfunknetzinfrastruktur spielen, um optimale Funktionalität und Effizienz zu gewährleisten.

"Wipro und Palo Alto Networks sind seit langem vertraute Partner globaler Unternehmen und helfen diesen, bei der Umgestaltung ihres Geschäfts auf der sicheren Seite zu stehen", erklärt Anand Oswal, Senior Vice President, Palo Alto Networks. "Kollaboration und vor allem strategische Partnerschaften sind entscheidend, um die Einführung und Wirkung der 5G-Technologie zu beschleunigen, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Wipro den Weg zu einer sichereren digitalen Landschaft zu ebnen. Indem wir unsere Expertise mit der von Wipro kombinieren, können wir innovative Lösungen entwickeln, die den sich entwickelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden."

Das Innovation Center wird sich auf Dienstleistungen wie Kollaboration, Forschung und Entwicklung sowie Inkubation konzentrieren, um Kunden bei der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen zu unterstützen und so Wachstum und Erfolg zu fördern. Interaktive Vorführungen, die im Center angeboten werden, bieten eine Plattform, um zu verstehen, wie 5G dazu beitragen kann, Innovationen voranzutreiben, Branchen zu transformieren, Türen zu neuen Möglichkeiten zu öffnen und Kunden in die Lage zu versetzen, innovative Ideen und gemeinsame Lösungen auszutauschen, um die Einführung der 5G-Technologie zu beschleunigen.

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein führendes Unternehmen für Technologiedienstleistungen und Beratung, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die komplexesten Anforderungen der digitalen Transformation seiner Kunden konzentriert. Mit unserem ganzheitlichen Kompetenzportfolio in den Bereichen Consulting, Design, Engineering und Operations helfen wir unseren Kunden, ihre ehrgeizigen Ziele zu verwirklichen und zukunftsfähige, nachhaltige Unternehmen aufzubauen. Mit über 250.000 Mitarbeitenden und Geschäftspartnern in 66 Ländern lösen wir das Versprechen ein, unseren Kunden, Kollegen und Gemeinschaften zu helfen, in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich zu sein. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.wipro.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Überzeugungen von Wipro in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider, von denen viele von Natur aus ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle von Wipro liegen. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem Wachstumsaussichten von Wipro, zu den künftigen finanziellen Betriebsergebnissen sowie zu den Plänen, Erwartungen und Absichten des Unternehmens. Wipro weist die Leser darauf hin, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf Schwankungen unserer Erträge, Umsätze und Gewinne, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu managen, vorgeschlagene Unternehmensmaßnahmen abzuschließen, intensiver Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorteil aufrechtzuerhalten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei Verträgen mit festen Preisen und festen Zeitrahmen, Kundenkonzentration, Beschränkungen bei der Einwanderung, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Aktivitäten zu managen, geringere Nachfrage nach Technologie in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in den Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potenzielle Akquisitionen erfolgreich abzuschließen und zu integrieren, die Haftung für Schäden aus unseren Dienstleistungsverträgen, der Erfolg der Unternehmen, in die wir strategisch investieren, die Rücknahme steuerlicher staatlicher Anreize, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen bei der Kapitalbeschaffung oder dem Erwerb von Unternehmen außerhalb Indiens, die unbefugte Nutzung unseres geistigen Eigentums und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die unser Geschäft und unsere Branche betreffen.

Weitere Risiken, die sich auf unsere künftigen Betriebsergebnisse auswirken könnten, sind in unseren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (United States Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, den Jahresberichten auf Formblatt 20-F. Diese Einreichungen sind unter www.sec.gov verfügbar. Es ist möglich, dass wir mitunter schriftliche und mündliche zusätzliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, einschließlich Aussagen, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission und in unseren Berichten an die Aktionäre enthalten sind. Wir verpflichten uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, die von Zeit zu Zeit von uns oder in unserem Namen gemacht werden, zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230615896537/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Laura Barnes

Wipro Limited

Laura.barnes@wipro.com