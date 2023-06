The following instruments on XETRA do have their first trading 16.06.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.06.2023Aktien1 US16115Q4073 Chart Industries Inc. DEP.PRF.B2 CA55082H1073 Lycos Energy Inc.3 AU0000284366 BHP Global Ltd.4 US1031972086 Boxlight Corp.5 CA28617B6061 Electrovaya Inc.6 NL0015001FS8 Ferrovial International SE7 CA51440M1023 Lancaster Resources Inc.8 CA56658A4019 Margaret Lake Diamonds Inc.9 US64132K2015 NeuBase Therapeutics Inc.10 NO0012942525 PetroNor E&P ASA11 SE0020356244 Sensys Gatso Group ABAnleihen1 XS0193945655 Autostrade per L'Italia S.p.A.2 XS2631869232 2i Rete Gas S.p.A.3 XS2633317701 Italgas S.P.A.4 AT0000A35FE2 UBM Development AG5 CH1231094363 BAWAG P.S.K.6 CH1264823506 BNG Bank N.V.7 CH1270825511 BPCE S.A.8 CH1268922189 Crédit Agricole Home Loan SFH9 CH1227937732 KommuneKredit Dänemark10 CH1268922205 OC Oerlikon Corporation AG11 CH1268922213 OC Oerlikon Corporation AG12 NO0012923194 Secop Group Holding GmbH13 CH1270609485 Valiant Bank AG14 CH1271360385 Westpac Banking Corp.15 DE000BLB6JZ6 Bayerische Landesbank16 XS2606341787 Credito Emiliano S.p.A.17 XS2638487566 NatWest Markets PLC18 DE000NLB3540 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-19 DE000NLB3508 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-20 DE000NLB35P7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-21 DE000NLB3573 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-22 DE000NLB35U7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-23 DE000NLB36D1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-24 DE000NLB36B5 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-25 DE000NLB4QZ2 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-26 DE000NLB4QT5 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-27 DE000NLB35W3 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-28 DE000NLB35Y9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-29 DE000NLB35S1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-30 DE000HLB49H7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale31 DE000HLB49C8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale32 DE000HLB49B0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale33 DE000HLB49A2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale