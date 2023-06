Der Maschinenbauer hat im Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende März) sowohl beim Umsatz als auch bei den Auftragseingängen neue Höchstwerte erzielt.Zürich - Der Maschinenbauer Klingelnberg hat im vergangenen Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende März) sowohl beim Umsatz als auch bei den Auftragseingängen neue Höchstwerte erzielt. Im Vorjahr hatte das Unternehmen unter den massiven Flutschäden am deutschen Standort Hückeswagen gelitten. Da auch unterm Strich wieder ein Gewinn steht, wird das Unternehmen wieder eine Dividende ausschütten.

Den vollständigen Artikel lesen ...