THYSSENKRUPP will bis Ende 2026 in Duisburg eine Anlage für die Produktion von klimafreundlichemStahl in Betrieb nehmen. Während das Bundesland NRW schon eine Förderung bis zu 700 Mio. € garantiert hat, steht die Zusage einer Förderung von 1,3 Mrd. € durch den Bund noch aus. Die Bundesregierung wartet noch auf grünes Licht von der EU-Kommission. Jetzt mehren sich die Signale, dass schon bald mit einer Genehmigung der EU zu rechnen ist. Der Bau der Anlage ist ein weiterer wichtiger Schritt bei der Transformation des Traditionskonzerns THYSSENKRUPP. Zuvor war schon in dieser Woche das lang erwartete NUCERA-IPO angekündigt worden. Das Sentiment für die THYSSENKRUPP-Aktie wird sich damit weiter deutlich aufhellen.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken