Er werde "völlig unzensiertes Zeugs" schreiben, sagte der konservative Politiker in einem Clip.London - Der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson wird Kolumnist der Boulevardzeitung «Daily Mail» und bricht mit dem Schritt einmal mehr die Regeln für ehemalige Regierungsmitglieder. Er werde «völlig unzensiertes Zeugs» schreiben, sagte der konservative Politiker in einem Clip, den das Boulevardblatt am Freitag veröffentlichte. Es wird erwartet, dass der 58-Jährige den amtierenden...

Den vollständigen Artikel lesen ...