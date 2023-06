Zum Ausklang einer guten Woche sind die New Yorker Börsen am Freitag zum Handelsschluss ins Minus gedreht. Der Dow Jones erreichte zu Handelsbeginn mit 34.588 Punkten erneut ein Hoch seit Dezember, notierte zuletzt aber 0,32 Prozent tiefer bei 34.299 Punkten. Auf Wochensicht lag der Leitindex dennoch gut ein Prozent im Plus. Den Rücksetzer vom Mittwoch hatte er bereits am Donnerstag mehr als wettgemacht.Die anderen Indizes, die sich bereits am Mittwoch stärker gezeigt hatten, knüpften am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...