Fed und EZB verhielten sich in dieser Woche, wie es von den Märkten erwartet wurde. In den USA fällt der nächste Zinsschritt erst einmal aus, während Europa den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte anhebt. Insgesamt wurde dies dankend von den Börsianern angenommen und beim DAX reichte es sogar für ein frisches Rekordhoch. Doch neben solch guten Signalen bleiben auch manche Zweifel bestehen.Anzeige:Weitgehend erhaben darüber ist BYD. Die Aktie des chinesischen Autobauers konnte ihren beeindruckenden Aufwärtstrend am Donnerstag mit ...

