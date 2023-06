Montreal - Max Verstappen startet beim Großen Preis von Kanada wieder aus der Pole. Der Red-Bull-Pilot sicherte sich am Samstag den ersten Startplatz in Montreal vor Nico Hülkenberg (Haas), Fernando Alonso (Aston Martin) und Lewis Hamilton (Mercedes).



Nach dem Großen Preis von Spanien führt Max Verstappen in der Fahrerwertung mit 53 Punkten vor Sergio Pérez und mit 71 Punkten vor Fernando Alonso. In der Konstrukteurswertung führt Red Bull Racing mit 135 Punkten vor Mercedes und mit 153 Punkten vor Aston Martin.

