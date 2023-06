Cloudberry Clean Energy hat den Einstiegskurs nicht geschafft und ist am Widerstand nach unten abgeprallt. Trotzdem wollen wir dabei sein, wenn der Ausbruch gelingt und gehen mit einem unveränderten Einstiegskurs in die neue Handelswoche. Am letzten Sonntag hatten wir auf diesen Trading-Tipp aufmerksam gemacht und das war die Stellungnahme an unsere Abonnenten: "Nach einer starken Korrektur hat sich die Aktie wieder erholt. Schaffen die Bullen das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...