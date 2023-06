Der Trade stand unter keinem besonders guten Stern. Der Anstieg bis auf 4,97 Euro hat sich als Fehlausbruch erwiesen, es scheint so, als ob sich die Seitwärtsbewegung fortsetzt. Die Aktie wandert auf die Watchlist. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps hatten wir am letzten Sonntag geschrieben: Der "Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten" zählt zu den größten Kapitalvernichtern ...

