BYD macht Druck. Der chinesische Elektroautoriese, der voriges Jahr weltweit 550.000 Elektroautos verkauft hat, vor allem in China eine Größe ist, will jetzt mehr. Mehr Autos verkaufen, mehr Marktanteile gewinnen. Auch gegen Tesla. Vor allem aber gegen Volkswagen. Das dürfte gerade in Wolfsburg Stirnrunzeln verursachen. Schließlich hat BYD VW bereits eine empfindliche Niederlage zugefügt.Mit der Ruhe dürfte jetzt Schluss sein, auf sie in absehbarer Zeit ein gewaltiger Sturm folgen. Denn BYD will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...