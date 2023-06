Tesla-Aktionäre erkennt man derzeit an ihrem breiten Grinsen. Die Aktie des E-Autobauers ist seit Wochen nicht zu stoppen: 13 Tage in Folge ging es mit dem Titel nach oben - Rekord! Seit dem Tief Ende April ging es 70 Prozent nach oben, seit Jahresbeginn 111 Prozent. Elon Musk weiß, auf was die Börse spekuliert.Musk ist der Meinung, dass Teslas Börsenwert unmittelbar davon abhängt, ob der Konzern in der Lage sein wird, autonomes Fahren in großem Stil zu ermöglichen oder nicht. Derzeit ist die Börse ...

