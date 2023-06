Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Burkhalter Gruppe feierte ihre Mitarbeitenden wieder mit einem grossen Fest



19.06.2023 / 07:00 CET/CEST





Die Burkhalter Gruppe verdankt ihren Erfolg dem Know-how, dem engagierten Einsatz und der Flexibilität ihrer Mitarbeitenden. Als Zeichen der Wertschätzung bedankten sich der Verwaltungsrat und das Management am vergangenen Freitag im The Valley in Kemptthal (ZH) mit einem grossen Mitarbeiterfest. Alle paar Jahre feiert die Burkhalter Gruppe ein grosses Mitarbeiterfest. Am 16. Juni 2023 war es wieder so weit. Ein Grossteil der insgesamt rund 4850 (FTE) Mitarbeitenden feierte im The Valley in Kemptthal (ZH) von 16:30 bis 23:00 Uhr beim Burkhalter Festival. Zeno Böhm, CEO der Burkhalter Gruppe, freute sich über die grosse Anzahl an Teilnehmern und Teilnehmerinnen: «Seit der Fusion mit der poenina holding ag war dies die erste Gelegenheit, um alle Mitarbeitenden des Unternehmens an einem Ort zu vereinen und sich in ungezwungenem Ambiente kennenzulernen und auszutauschen. Mit dem Burkhalter Festival wollen wir unsere Wertschätzung für den engagierten Einsatz unserer Mitarbeitenden zum Ausdruck bringen. Wir bedanken uns für das gute Miteinander und stossen auf eine erfolgreiche Zukunft an.» Für den kulinarischen Genuss sorgten Foodtrucks, Essstände und diverse Restaurants; für gute Stimmung DJs und Bands. Bilder zum Fest: www.burkhalter.ch/de/ueber-uns/investor-relations/medienmitteilungen Medienmitteilung als PDF hier herunterladen Kontakt:

Burkhalter Holding AG

Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Unternehmenskommunikation, Nachhaltigkeit und Investor Relations

+41 44 439 36 33

e.dorigatti@burkhalter.ch www.burkhalter.ch



Ende der Medienmitteilungen