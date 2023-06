Die Analysten von Hauck & Aufhäuser bestätigen die Kauf-Empfehlung für DO & CO und erhöhen das Kursziel von 191,0 auf 195,0 Euro. Kepler Cheuvreux bleibt ebenso auf Buy für DO & CO und hebt das Kursziel von 120,0 auf 145,0 Euro an. Oddo BHF bekräftig die Outperform-Empfehlung für Valneva und zieht das Kursziel von 9,0 auf 12,0 Euro hoch.

Den vollständigen Artikel lesen ...