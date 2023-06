Nach einem Reigen an neuen Rekordhochs in der vergangenen Woche, startet der DAX diese Woche etwas verhaltener. An der Börse stehen zudem die Aktien von Sartorius, BASF und Beiersdorf im Fokus. Nach zahlreichen neuen Rekordhochs in der vergangenen Woche startet der DAX heute rund ein halbes Prozent schwächer. Am Montagmorgen steht der DAX bei 16.285 Zählern und damit nur wenig unter dem aktuellen Rekordhoch von 16.427 Punkten.Allerdings bricht heute ...

