Enel X rüstet Penny-Supermärkte in Rumänien mit Ladestationen für Elektroautos aus. Insgesamt werden 64 Ladestationen mit je zwei Anschlüssen an Penny-Märkten aufgebaut, von denen 29 Stationen bereits errichtet wurden und die restlichen 35 noch in diesem Jahr in Betrieb gehen sollen. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus AC- und DC-Ladepunkten. Zumindest bei den 29 bereits installierten Stationen ...

