Im schwachen Marktumfeld verliert auch die RWE-Aktie zu Wochenbeginn wieder an Boden. Damit bewegt sich der Versorger weiterhin in der breiten Seitwärtsrange zwischen 36 und 44 Euro, aus der der Ausbruch seit über einem Jahr nicht gelungen ist. Die kanadische Bank RBC bleibt aber optimistisch, dass sich dies bald ändern wird.Im zweiten Halbjahr dürften sich die Versorger in Europa besser entwickeln als der Gesamtmarkt, so Analyst Fernando Garcia. Sein Kursziel lautet 53 Euro, die Einstufung bleibt ...

