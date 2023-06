FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für United Internet anlässlich des Wechsels des Internetkonzerns in den Nebenwerteindex SDax von 24 auf 19 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der wesentliche Belastungsfaktor fu?r die Aktien bleibe der schleppende Aufbau des eigenen 5G-Mobilfunknetzwerks bei dem Tochterunternehmen 1&1 AG, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Das verunsichere die Investoren so deutlich, dass er den Risikoabschlag spu?rbar erhöht habe./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2023 / 14:33 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2023 / 14:53 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005089031

