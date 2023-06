Graphic Packaging: Erfolg mit dem Trendthema nachhaltige Verpackungen

Gewinnsteigerung 2022 bei Graphic Packaging (GPK) um 148.53 Prozent! Täglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgebergeld.at!

Symbol: GPK ISIN: US3886891015

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Verpackungsherstellers konnte in den vergangenen sechs Monaten einen Kurszuwachs von etwas über 20 Prozent verzeichnen. Mit dem Doppeltief von Ende April und Ende Mai konnte der Aufwärtstrend gehalten werden. Die Chartformation nach der Kurslücke vom 2. auf 5. Juni mit dem Pullback, der mit der Hammerkerze fast den 50er-EMA erreichte, aber oberhalb des 20er-EMA schloss, sieht extrem bullisch aus.

Chart vom 16.06.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 26.01 USD





Meine Expertenmeinung zu GPK

Meinung: Das Unternehmen aus Atlanta im US-Bundesstaat Georgia ist einer der führenden Hersteller für nachhaltige Verpackungen im Endverbrauchermarkt. Das Trendthema führte im Jahr 2022 zu einer Umsatzsteigerung von 31.92 Prozent und einem Gewinnzuwachs von 148.53 Prozent. Bei einem Gewinn von 1.54 USD je Aktie schüttet das Unternehmen 0.28 USD Dividende aus, woraus eine Dividendenrendite von 1.39 Prozent resultiert. Die Ausschüttungsquote ist somit moderat. Der Hauptanteil des Gewinns verbleibt im Unternehmen und steht für neue Invstitionen zur Verfügung.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup setzen wir den Trigger über der letzten Tageskerze der letzten Tage und peilen als Kursziel das Pivot-Hoch vom 13. Juni an. Den Stop Loss setzen wir je nach Risikoneigung entweder unter der grünen 20-Tagelinie oder inmitten der oben gennaten Kurslücke. Frische Quartalszahlen gibt es am 1. August, so dass ein längerer Swingtrade ohne weiteres denkbar wäre. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in GPK.

Veröffentlichungsdatum: 19.06.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.