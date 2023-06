Der Investoren-Tag von Shell in New York kam sehr gut an. CEO Sawan begeisterte die Anleger, die Shell in der Vergangenheit links liegen gelassen hatten.Shells CEO will seine neue Strategie "unbarmherzig" umsetzen. Wie ich Ihnen bereits vor 10 Tagen berichtet hatte, erfolgen bei dem grossen europäischen Energiekonzern bemerkenswerte Veränderungen. Seit Langem hatte sich Shell (GB00BP6MXD84) voll auf die "grüne Agenda" eingelassen und folgte brav der Vorgaben der grünen Lobby, um sich Ärger mit Brüssel und den europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...