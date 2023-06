Die BASF-Aktie präsentiert sich heute deutlich schwächer - aktuell geht es um rund 4% in den Keller. Damit summiert sich der Wochenverlust auf über 8%, heute geht es auf ein neues 6-Monats-Tief. Die Gewinnwarnung von Lanxess hat am Dienstag den europäischen Chemiesektor einmal mehr belastet. Doch lohnt sich jetzt der Einstieg in die BASF-Aktie? Im Fokus: BASF-Aktie An der...

