Im schwachen Marktumfeld zählen Versorgeraktien am heutigen Dienstag zu den stärksten Werten im DAX. Auch die RWE-Aktie kann nach dem Rücksetzer zu Wochenbeginn wieder zulegen und über die 40-Euro-Marke klettern. Schwung liefert eine positive Studie der Deutschen Bank, in der das Kursziel angehoben wurde.RWE dürfte seine Ziele für 2023 noch vor der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen erhöhen, so Analyst Olly Jeffery. Seine neuen Gewinnschätzungen liegen rund 20 Prozent über dem oberen Ende der aktuellen ...

