Nach dem Feiertag zum Wochenbeginn starten die US-Börsen verspätet in die neue Handelswoche. In der Vorwoche hatten S&P 500 und Nasdaq Composite so stark zugelegt wie zuletzt im März. 30 Minuten vor dem Beginn der Präsenzbörse notieren die führenden Indizes an der Wall Street rund 0,2 bis 0,3 Prozent schwächer. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

