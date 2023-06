Die Deutsche Rohstoff will eine Dividende von 1,30 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Diesen Vorschlag werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung von Deutsche Rohstoff unterbreiten. Das Aktionärstreffen findet am 29. Juni statt. Jetzt gibt es einen Gegenvorschlag. Die Allerthal-Werke, ein Aktionär von Deutsche Rohstoff, wollen eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...