Die Elektrotechnikgruppe ist im Geschäftsjahr 2022/23 in den Regionen Europa und Amerika zweistellig gewachsen. Im laufenden Jahr dürfte sich das Wachstum allerdings abschwächen.Zürich - Die Elektrotechnikgruppe Carlo Gavazzi ist im zurückliegenden Geschäftsjahr in den Regionen Europa und Amerika zweistellig gewachsen. Im laufenden Jahr dürfte sich das Wachstum allerdings abschwächen. Für das Ende März abgeschlossene Geschäftsjahr 2022/23 schlägt der Verwaltungsrat von Carlo Gavazzi eine Dividendenausschüttung in der Höhe von 12 Franken je Inhaberaktie und 2,40...

