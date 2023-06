Renault Korea plant Investitionen in sein Werk im südkoreanischen Busan, um dort künftig auch Elektroautos zu produzieren. Dazu sollen die derzeitigen Produktionsanlagen modernisiert werden. Renault strebt in Busan für die Zeit nach 2026 eine Jahresproduktion von 200.000 Elektroautos an. Das berichten koreanische Medien unter Berufung auf Aussagen von Sprechern des Unternehmens. Vorgestellt worden ...

