«Da die Inflation im Herbst in Anbetracht eines zu erwartenden Anstiegs der Mietzinsen noch nicht vollends gegessen sein wird, ist eine weitere geldpolitische Straffung notwendig.»Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Leitzins in der Schweiz steigt um 25 Basispunkte auf 1.75 %. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hält Kurs. Es geht schrittweise in höhere Leitzinsgefilde. Die SNB kann im Gegensatz zur Europäischen Zentralbank (EZB) und zur amerikanischen Fed langsam und stetig mit ihrer geldpolitischen Straffung vorgehen. Die Inflationsrate lag in der Schweiz zuletzt...

Den vollständigen Artikel lesen ...