Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4454/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/90 geht es um die Commerzbank (mit 2x Ö im Vorstand: Thomas Schaufler und Sabine Mlnarsky), die den Cordoba 78 Cup gewonnen hat und sich aus 78 Unternehmen als Nr. 1 durchsetzte. In den News: Andritz-Auftrag, Valneva-Struktur, Marinomed-Gremium, Mayr-Melnhof-Aktiendeals, VIG-Relaunch, Flughafen-Award und Mayr-Melnhof Research. Finally bringe ich O-Ton von Gregor Rosinger, es geht um Klimaschutz synced. Andi Gross im Gespräch mit Gregor Rosinger: ...

