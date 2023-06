Teilen: Hier ist, was Sie am Donnerstag, den 22. Juni wissen müssen: Die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Bank of England (BoE) werden die nächsten großen Zentralbanken sein, die am Donnerstag geldpolitische Entscheidungen bekannt geben. In der zweiten Tageshälfte werden die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...