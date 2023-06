EQS-News: Anonymous Intelligence Company Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

Anonymous Intelligence Company gibt KI-Funktionsgewinn durch ‚Turminal AI+' bei der Turminal.ai-Plattform bekannt, Hinzunahme von Fotobearbeitungsfähigkeiten Turminal.ai konnte einzigartige ‚Funktionsgewinn'-Aspekte im Vergleich mit der direkten LLM-Nutzung nachweisen Pressemitteilung - Vancouver, British Columbia, den 22. Juni 2023 - Anonymous Intelligence Company Inc. (CSE: ANON) (OTC: ANICF) (FRANKFURT: 1JI0) ("ANON" oder das "Unternehmen"), ein führendes Unternehmen für Computerintelligenz, dezentralisierte Netzwerke und Datentechnologie, das seinen Schwerpunkt auf den Einsatz seiner firmeneigenen Reihe an KI-gestützten Produkten unter Wahrung des Datenschutzes legt, um bei Verbrauchern und Unternehmen gleichermaßen das Vertrauen in die Technologie zu stärken, freut sich bekanntzugeben, dass "Turminal.ai", eine KI-Kurations-App, in deren Zentrum der Datenschutz steht, erfolgreich nachgewiesen hat, wie sie den Nutzern eine einzigartige "Turminal AI+"-Erfahrung mit ihrer neuen KI-Plattform und umfassenden Merkmalen bieten kann. Bisher konnte die Plattform mehr als 31.000 Anmeldungen für ihre zur Veröffentlichung anstehende Beta-Version verzeichnen. "Als unser Team mich über den erfolgreichen Einsatz der neuen Fähigkeit bei der Turminal.ai-Plattform informierte, war für mich sofort der Mehrwert erkennbar, den Turminal.ai dem durchschnittlichen KI-Nutzer bringen kann", erklärte der CEO Lucas Russell. "Diese Entwicklung war zwar bereits Bestandteil unseres Zeitplans, wurde jedoch schon deutlich vor dem eigentlich vorgesehenen Termin umgesetzt. Über die bereits eingebauten Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen hinaus hat das Team eine ‚Jailbreak'-Funktion entwickelt, die der Turminal.ai-Plattform nicht nur Zugriff auf all das ermöglicht, was unsere ausgewählten Large Language Models (LLMs) zu bieten haben, sondern auch deren Nutzung zum Aufbau von Live-Links zu gewünschten Produkten für Projekte." Ein Beispiel für diese Funktion ist die Fähigkeit von Turminal.ai, den Nutzern Anweisungen für den Bau einer Sprinkleranlage für ihren Garten oder eines Laubengangs zur Beschattung an die Hand zu geben und zudem eine umfassende Einkaufsliste für die zum Bau der Projekte gemäß den erforderlichen Spezifikationen erforderlichen Teile zu erstellen, einschließlich aktueller Online-Links für den Kauf. Lucas fuhr fort: "Die Turminal.ai-Plattform wurde von Anfang an mit der Zielvorstellung gebaut, das Vertrauen der Nutzer in den KI-Einsatz in der realen Welt und ihre Fähigkeiten im Umgang damit zu stärken. Die Befähigung von Turminal.ai, Fragen zu beantworten und die nächsten Schritte für Prozesse wie den Bau von Sprinklersystemen anzugeben, stellt einen bedeutenden Fortschritt für die Technologie dar. Stellen Sie sich nur vor, wie Sie in Ihrem bevorzugten Baumarkt, Lebensmittel- oder Elektronikladen ums Eck auf Turminal.ai zugreifen und diese vor Ort eine genaue Liste der für eines Ihrer Vorhaben benötigten Komponenten erstellen lassen. Turminal AI+ wird genau das für Sie tun. Ausgehend von dieser Entwicklung bin ich zuversichtlich, dass wir in der Lage sein werden, Partnerschaften mit dem Einzelhandel aufzubauen und andere Möglichkeiten zur Generierung von Einkünften auszuloten." Screenshots, welche die Erstellung dieser "Live-Listen" durch die Turminal.ai-Plattform zeigen, werden nachstehend zur Verfügung gestellt. Melden Sie sich unter http://turminal.ai für die Beta-Version von Turminal.ai an. HALLER.AI-Website freigeschaltet. Das Unternehmen freut sich des Weiteren bekanntzugeben, dass sein Übernahmeziel Haller.ai seine Website an den Start gebracht hat, die nähere Einzelheiten zur Plattform, Erklärungen zur Technologie sowie sonstige zugehörige Informationen bereitstellt. Es ist vorgesehen, dass das Unternehmen im Laufe des heutigen Tages an einer Live-Vorführung der Plattform teilnimmt, und es freut sich darauf, in Kürze über weitere Entwicklungen zu berichten. Sowohl Haller.ai als auch ANON arbeiten weiterhin unermüdlich darauf hin, in naher Zukunft eine endgültige Einigung zu erzielen.





Im Namen des Vorstands, ANONYMOUS INTELLIGENCE COMPANY INC. Lucas Russell Präsident & CEO (604) 669-9788 Über Anonymous Intelligence Company Inc. Anonymous Intelligence Company Inc. ist ein Technologieunternehmen, das seinen Schwerpunkt auf den Einsatz seiner firmeneigenen Web 3.0-Technologieprodukte zur Ermöglichung des dezentralisierten Datenverkehrs von Verbrauchern und Unternehmen gleichermaßen legt. Web 3.0 ermöglicht eine nachhaltige Welt, in der dezentralisierte Nutzer und Maschinen in der Lage sind, mit Daten, Werten und anderen Gegenparteien auf Basis von Peer-to-Peer-Netzwerken zu interagieren, ohne die Notwendigkeit, Dritte einzuschalten, was viele Vorzüge mit sich bringt, wie die vollständige Kontrolle und den Besitz aller persönlichen und Unternehmensdaten durch die Nutzer. Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an: Paul Searle

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen bezüglich der künftigen Strategie des Unternehmens. Diese Informationen und Aussagen befassen sich mit zukünftigen Aktivitäten, Ereignissen, Plänen, Entwicklungen und Prognosen wie: der Funktions- und Betriebsfähigkeit der Technologie; dem Potenzial für Monetarisierungsgelegenheiten zur Generierung von Einkünften; der Fähigkeit von Kunden, einen Wettbewerbsvorteil mit Daten zu erzielen; und Erwartungen über die Wertsteigerung in Bezug auf die Technologie. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten stellen alle Aussagen zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen dar. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "könnte", "wird", "sollte", "voraussehen", "planen", "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen" und vergleichbare Ausdrücke gekennzeichnet. Diese spiegeln die Annahmen, Schätzungen, Meinungen und Analysen der Geschäftsleitung unter Berücksichtigung ihrer Erfahrung, der aktuellen Umstände, der Erwartungen zu künftigen Entwicklungen und anderer Faktoren wider, die sie für angemessen und relevant erachtet. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse und Leistungen wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Angaben in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen abweichen. Daher sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise darauf verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten, die zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen können, gehören unter anderem: Mängel oder Probleme in Zusammenhang mit der zugrundeliegenden Technologie; Kundenvorlieben und Wettbewerb; die Unmöglichkeit, die Technologie zu skalieren oder wirkungsvoll zu vermarkten, sowie andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den jährlichen und vierteljährlichen Erörterungen und Analysen der Geschäftsleitung und anderen fortlaufend offengelegten Unterlagen, die auf SEDAR unter www.sedar.com einsehbar sind, ausführlicher geschildert werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden gemäß dem aktuellen Stand zum Datum der Veröffentlichung vorgenommen und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht durch die einschlägigen Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.



