Der Abwärtsdruck an der New Yorker Wall Street setzt sich am Donnerstag fort. 30 Minuten vor dem Handelsstart verliert der Dow Jones rund 0,3 Prozent und damit so viel wie der technologielastige Nasdaq Composite. Übergeordnet bleibt das Thema Zinssorgen bestimmend, was schon am Vortag zu kräftigeren Verlusten vor allem bei Tech-Aktien geführt hat. Fed-Chef Jerome Powell hatte in einer Rede weitere Zinserhöhungen nach der Pause im Juni in Aussicht gestellt. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie ...

