Die jüngste Gewinnwarnung von Lanxess sorgte für einen der schwärzesten Tage in der Geschichte der Aktie des Unternehmens. Am Dienstag rutschten die Kurse zeitweise um über 18 Prozent in die Tiefe. Von einer Erholung war tags darauf noch immer nichts zu sehen, denn nun nehmen die Analysten die Aktie ins Visier.Anzeige:Das Urteil für die Aktie von Lanxess (DE0005470405) fällt dabei recht eindeutig aus. Zwar sind Verkaufsempfehlungen noch eher selten anzutreffen. Doch viele Kaufempfehlungen wurden gestrichen und der Konsens lautet nun ...

