Der DAX sollte zur Eröffnung der Märkte kaum verändert starten. Trotzdem stehen zwei Titel am Freitag bei Anlegern besonders im Fokus, nämlich Siemens Energy und Thyssenkrupp. DAX unverändert - Zinsen belasten Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten. Am Donnerstag war er belastet von Zinssorgen unter die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten gefallen und schloss 0,2 Prozent schwächer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...