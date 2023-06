Die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell über weitere mögliche Zinserhöhungen bis zum Jahresende dämpften auch am Donnerstag die Stimmung an den US- Börsen. Außerdem erhöhten die Notenbanken von England, Norwegen, der Schweiz und der Türkei ihre Leitzinsen teilweise deutlich. Die Aussicht auf ein längerfristig hohes Zinsniveau dürfte bei den Marktteilnehmern auch die Rezessionssorgen ansteigen lassen. Dennoch setzte gestern vor allem bei den zuvor abgestraften Technologiewerten eine Kurserholung ein. So beendete der Technologieindex Nasdaq 100 den Handel mit einem Plus von 1,18 % bei 15.042 Punkten. Der Dow Jones schloss dagegen fast unverändert (-0,01 % bei 33.946 Punkten), während der S&P 500 um 0,37 % auf 4.381 Punkten anstieg.



In Deutschlandland stand heute Vormittag die Aktie von Siemens Energy im Fokus, deren Kurs um über 30 % einbrach. Auslöser für den Kurssturz war eine Gewinnwarnung aufgrund von massiven Problemen bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa, die zu Milliardenbelastungen führen können. Bei einigen Komponenten der Windturbinen von Siemens Gamesa habe man "deutlich erhöhte" Ausfallraten wegen Materialfehlern festgestellt. Der Dax steht unterdessen weiter unter Druck. Der deutsche Leitindex eröffnete den Handel mit einem Minus von 0,78 % bei 15.862 Punkten.



Ihre Bernecker Börsenkompass Redaktion / www.bernecker-boersenkompass.de



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!









Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken