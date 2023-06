Der Markt für Börsengänge (IPO) kommt in Bewegung: Auch bei Flixbus und Soda gibt es Neuigkeiten. Nach monatelanger Pause kommt wieder etwas Bewegung in den Markt für Börsengänge: Während die Thyssenkrupp-Wasserstofftochter Nucera am Freitag ihre IPO-Pläne konkretisierte, will nun auch der Mainzer Glashersteller Schott sein Geschäft mit Ampullen, Spritzen und Fläschchen an die Börse bringen. Die gut laufende Schott-Pharmasparte soll nach Informationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...