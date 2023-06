Innerhalb weniger Tage hat die Commerzbank ein Aktienrückkaufprogramm durchgeführt. Angekündigt wurde dieses am 6. Juni, der Start erfolgte am 7. Juni. Das Programm wurde am Freitag beendet. Insgesamt werden 12,123 Millionen Aktien zurückgekauft. Das entspricht 0,97 Prozent des Grundkapitals. Plan ist es, die zurückerworbenen Aktien im zweiten Halbjahr ...

