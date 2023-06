Ein Blick in das Jahr 2020. Im März tobt der Corona-Crash am deutschen Aktienmarkt. Die Lanxess Aktie rauscht bis auf 25,68 Euro in die Tiefe, im Anschluss kann sich der Aktienkurs mehr als verdoppeln. Dass mehr als drei Jahre später das Corona-Crashtief für den Aktienkurs des Lanxess-Konzerns aus Köln erneut eine Rolle spielen würde, hätte sich 2021 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...