Willkommen zum "eMobility update". Mit diesen Top-News der Elektromobilität starten wir in die neue Woche: Emissionsfreie Abfallsammlung in Freiburg ++ Ionity setzt auf Alpitronic ++ Opel realisiert Rocks e-XTREME ++ Lion Smart eröffnet Batteriemontage in Thüringen ++ Und Bayern fördert Batterie-Entwicklung bei MAN ++ #1 - Neun Brennstoffzellen-Müllautos in Freiburg Die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...